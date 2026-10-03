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Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка

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Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
5 820 руб.  6 585 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка
5 820 руб. -12%
6 585 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция John, Elton
filter_none Товар входит в коллекцию John, Elton

Коллекция John, Elton


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537534951]
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка

Track List

A1Funeral For A Friend [Love Lies Bleeding]
A2Candle In The Wind
A3Bennie And The Jets
B1Goodbye Yellow Brick Road
B2This Song Has No Title
B3Grey Seal
B4Jamaica Jerk-off
B5I've Seen That Movie Too
C1Sweet Painted Lady
C2The Ballad Of Danny Bailey [1909 - 34]
C3Dirty Little Girl
C4All The Girls Love Alice
D1Your Sister Can't Twist [But She Can Rock 'n' Roll]
D2Saturday Night's Alright For Fighting
D3Roy Rogers
D4Social Disease
D5Harmony

Отзывы о товаре Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537534951]
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Funeral For A Friend [Love Lies Bleeding]
A2Candle In The Wind
A3Bennie And The Jets
B1Goodbye Yellow Brick Road
B2This Song Has No Title
B3Grey Seal
B4Jamaica Jerk-off
B5I've Seen That Movie Too
C1Sweet Painted Lady
C2The Ballad Of Danny Bailey [1909 - 34]
C3Dirty Little Girl
C4All The Girls Love Alice
D1Your Sister Can't Twist [But She Can Rock 'n' Roll]
D2Saturday Night's Alright For Fighting
D3Roy Rogers
D4Social Disease
D5Harmony
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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