Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%5 820 руб. 6 585 руб.
В наличии
Код товара: 402315
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5 820 руб. -12%
6 585 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537534951]
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Funeral For A Friend [Love Lies Bleeding]
|A2
|Candle In The Wind
|A3
|Bennie And The Jets
|B1
|Goodbye Yellow Brick Road
|B2
|This Song Has No Title
|B3
|Grey Seal
|B4
|Jamaica Jerk-off
|B5
|I've Seen That Movie Too
|C1
|Sweet Painted Lady
|C2
|The Ballad Of Danny Bailey [1909 - 34]
|C3
|Dirty Little Girl
|C4
|All The Girls Love Alice
|D1
|Your Sister Can't Twist [But She Can Rock 'n' Roll]
|D2
|Saturday Night's Alright For Fighting
|D3
|Roy Rogers
|D4
|Social Disease
|D5
|Harmony
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537534951]
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Goodbye Yellow Brick Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Funeral For A Friend [Love Lies Bleeding]
|A2
|Candle In The Wind
|A3
|Bennie And The Jets
|B1
|Goodbye Yellow Brick Road
|B2
|This Song Has No Title
|B3
|Grey Seal
|B4
|Jamaica Jerk-off
|B5
|I've Seen That Movie Too
|C1
|Sweet Painted Lady
|C2
|The Ballad Of Danny Bailey [1909 - 34]
|C3
|Dirty Little Girl
|C4
|All The Girls Love Alice
|D1
|Your Sister Can't Twist [But She Can Rock 'n' Roll]
|D2
|Saturday Night's Alright For Fighting
|D3
|Roy Rogers
|D4
|Social Disease
|D5
|Harmony
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Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (0602537534951) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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