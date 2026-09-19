Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402236
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка
Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 590 руб. 4 590 руб.648 руб. в СплитStatus Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (871...
-
В наличииЦена 2 620 руб. 3 662 руб.655 руб. в СплитХворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) винило...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАгутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитМагомаев Муслим - Ты - Моя Мелодия (4640004136914) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАгутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитПикник - Королевство Кривых (Gold) (4680068803384) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBad Boys Blue - Hot Girls, Bad Boys (1st) (Blue) (4680068801786)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАрия - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАрия - 2000 И Одна Ночь (4680068806422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка