Top.Mail.Ru
Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 1
Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 2
Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 3
Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 1
  • Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 2
  • Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 3
  • Виниловая пластинка Freddie Hubbard, Open Sesame (0602577450662) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402236
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка

Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Open Sesame (0602577450662) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...