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Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399803
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр и удлинитель бренда Most — это надежное и функциональное устройство, созданное для обеспечения безопасного подключения бытовых и офисных приборов. Благодаря своему легкому весу в 0,6 кг и оптимальной длине шнура в 5 метров, этот удлинитель станет настоящим помощником в организации рабочего пространства. Прибор поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что делает его совместимым с большинством бытовых устройств. Белый цвет корпуса и современный дизайн позволяют устройству легко вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании электрооборудования. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что позволяет подключать одновременно несколько энергоемких устройств. Дополнительно устройство оснащено индикатором включения, который позволяет легко определить его текущее состояние, а встроенный предохранитель защищает подключенные устройства от перегрузок и коротких замыканий. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает надежное соединение с сетью. Сетевой фильтр Most — это идеальное решение для обеспечения безопасности и удобства использования электроприборов в доме или офисе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель бренда Most — это надежное и функциональное устройство, созданное для обеспечения безопасного подключения бытовых и офисных приборов. Благодаря своему легкому весу в 0,6 кг и оптимальной длине шнура в 5 метров, этот удлинитель станет настоящим помощником в организации рабочего пространства. Прибор поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что делает его совместимым с большинством бытовых устройств. Белый цвет корпуса и современный дизайн позволяют устройству легко вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании электрооборудования. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что позволяет подключать одновременно несколько энергоемких устройств. Дополнительно устройство оснащено индикатором включения, который позволяет легко определить его текущее состояние, а встроенный предохранитель защищает подключенные устройства от перегрузок и коротких замыканий. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает надежное соединение с сетью. Сетевой фильтр Most — это идеальное решение для обеспечения безопасности и удобства использования электроприборов в доме или офисе.
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Отзывы


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