Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A10 5м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр и удлинитель бренда Most — это надежное и функциональное устройство, созданное для обеспечения безопасного подключения бытовых и офисных приборов. Благодаря своему легкому весу в 0,6 кг и оптимальной длине шнура в 5 метров, этот удлинитель станет настоящим помощником в организации рабочего пространства. Прибор поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что делает его совместимым с большинством бытовых устройств. Белый цвет корпуса и современный дизайн позволяют устройству легко вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании электрооборудования. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что позволяет подключать одновременно несколько энергоемких устройств. Дополнительно устройство оснащено индикатором включения, который позволяет легко определить его текущее состояние, а встроенный предохранитель защищает подключенные устройства от перегрузок и коротких замыканий. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает надежное соединение с сетью. Сетевой фильтр Most — это идеальное решение для обеспечения безопасности и удобства использования электроприборов в доме или офисе.
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