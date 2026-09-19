Машина-перевертыш 4-х колесная PHANTOM на Р/У в коробке макс.скорость 7км/ч,радиус действия 30м,4-хканальная 5588-604
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 420 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка-перевёртыш, пульт управления 27 Mhz, аккумулятор NiCd 48 в 700 мач, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х18
Вес, г.
875
Описание товара Машина-перевертыш 4-х колесная PHANTOM на Р/У в коробке макс.скорость 7км/ч,радиус действия 30м,4-хканальная 5588-604
Игрушка для самых активных детей, чей образ жизни просто немыслим без приключений, азарта и веселья. Игры с этой необычной машинкой во дворе соберут много зрителей!, Трюковые перевёртыши – это юркие и весёлые машинки для активных детей, которые любят подвижные игры. Уникальная способность машинок двигаться на высокой скорости и совершать разные трюки делают игру увлекательной и динамичной. Такая машинка надолго займёт ребёнка!
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка-перевёртыш, пульт управления 27 Mhz, аккумулятор NiCd 48 в 700 мач, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Игрушка для самых активных детей, чей образ жизни просто немыслим без приключений, азарта и веселья. Игры с этой необычной машинкой во дворе соберут много зрителей!, Трюковые перевёртыши – это юркие и весёлые машинки для активных детей, которые любят подвижные игры. Уникальная способность машинок двигаться на высокой скорости и совершать разные трюки делают игру увлекательной и динамичной. Такая машинка надолго займёт ребёнка!
Машина-перевертыш 4-х колесная PHANTOM на Р/У в коробке макс.скорость 7км/ч,радиус действия 30м,4-хканальная 5588-604 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Машина-перевертыш 4-х колесная PHANTOM на Р/У в коробке макс.скорость 7км/ч,радиус действия 30м,4-хканальная 5588-604