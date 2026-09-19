Набор Кран(кран,прицеп,кубики)на магн.в коробке VIGA 50690
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 700 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кран, прицеп, кубики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х10
Вес, г.
808
Описание товара Набор Кран(кран,прицеп,кубики)на магн.в коробке VIGA 50690
Замечательный деревянный автокран имеет съемный прицеп для перевозки контейнеров и складную стрелу. 4 цветных контейнера можно загружать на прицеп и выгружать с него при помощи магнитного фиксатора, закрепленного на стреле. Стрела крана вращается вокруг своей оси.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кран, прицеп, кубики
Страна производитель
Китай
Замечательный деревянный автокран имеет съемный прицеп для перевозки контейнеров и складную стрелу. 4 цветных контейнера можно загружать на прицеп и выгружать с него при помощи магнитного фиксатора, закрепленного на стреле. Стрела крана вращается вокруг своей оси.
Набор Кран(кран,прицеп,кубики)на магн.в коробке VIGA 50690 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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