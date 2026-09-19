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ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный

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ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 1
ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 2
ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 3
ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 4
ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 4
  • ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397149
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 х 390 х 190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, кг.
13.3

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный

Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC предлагает надежную защиту вашей электронике в случае перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower сочетает в себе мощные характеристики и высокую производительность, делая его идеальным решением для дома или офиса. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2200 В·А, устройство легко управляется подключенными устройствами, обеспечивая стабильное питание даже в случае отключения электроэнергии. ИБП имеет одну фазу и использует модифицированную синусоиду для выхода напряжения, что подходит для большинства бытовой и офисной техники. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует мгновенный переход на резервное питание, минимизируя риск перезапуска оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечит работу подключенной техники в течение 1 минуты — достаточно, чтобы сохранить данные и безопасно выключить устройства. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что делает ИБП пригодным для использования в сети с нестабильным напряжением. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая хорошо зарекомендовала себя в обеспечении долговременного и эффективного резервного питания. ИБП оснащен шестью розетками типа С13, что обеспечивает удобное подключение нескольких устройств одновременно. Этот ИБП от APC является надежным решением, обеспечивающим защиту и бесперебойную работу вашей техники в различных условиях.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX2200MI черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140 х 390 х 190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC предлагает надежную защиту вашей электронике в случае перебоев с электричеством. Этот линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower сочетает в себе мощные характеристики и высокую производительность, делая его идеальным решением для дома или офиса. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2200 В·А, устройство легко управляется подключенными устройствами, обеспечивая стабильное питание даже в случае отключения электроэнергии. ИБП имеет одну фазу и использует модифицированную синусоиду для выхода напряжения, что подходит для большинства бытовой и офисной техники. Быстрое время переключения на батарею в 6 мс гарантирует мгновенный переход на резервное питание, минимизируя риск перезапуска оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечит работу подключенной техники в течение 1 минуты — достаточно, чтобы сохранить данные и безопасно выключить устройства. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что делает ИБП пригодным для использования в сети с нестабильным напряжением. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая хорошо зарекомендовала себя в обеспечении долговременного и эффективного резервного питания. ИБП оснащен шестью розетками типа С13, что обеспечивает удобное подключение нескольких устройств одновременно. Этот ИБП от APC является надежным решением, обеспечивающим защиту и бесперебойную работу вашей техники в различных условиях.
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Отзывы


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