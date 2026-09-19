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Генератор RedVerg RD-G5500 купить с доставкой в Москве
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Генератор RedVerg RD-G5500

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Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 1
Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 2
Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 3
Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 4
Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 1
  • Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 2
  • Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 3
  • Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 4
  • Генератор RedVerg RD-G5500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394162
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х54
Вес, кг.
73

Описание товара Генератор RedVerg RD-G5500

Генератор RedVerg RD-G5500

Отзывы о товаре Генератор RedVerg RD-G5500




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
REDVERG
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор RedVerg RD-G5500
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор RedVerg RD-G5500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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