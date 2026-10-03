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Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт

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Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 14
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 15
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 16
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
97
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 14
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 15
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 16
  • Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747846
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.9
Свеча зажигания
Bosch F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
11.025
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
516
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
97
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х57х56
Вес, кг.
78

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт

Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.9
Свеча зажигания
Bosch F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
11.025
Объём масляного бака, л
1.1
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
516
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
97
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Доставка
Отзывы


Генератор бензиновый DENZEL 94638, GE-7900, 6,5 кВт, 220В/50Гц, 25 л, ручной старт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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