Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 010 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393572
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, г.
830
Описание товара Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122
Кукольный театр помогает ребенку реализовать свои артистические способности и стать главным исполнителем большинства ролей. Игра предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет, хотя в нее свободно можно играть с родителями. В комплекте всего 8 персонажей этой сказки. Они имеют яркий и стильный дизайн, хорошо отображают особенности главных героев. Кукла состоит из перчатки, а также головы, которая изготовлена из ПВХ. Сама перчатка имеет универсальный размер, так как подходит на детскую, а также взрослую руку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Кукольный театр помогает ребенку реализовать свои артистические способности и стать главным исполнителем большинства ролей. Игра предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет, хотя в нее свободно можно играть с родителями. В комплекте всего 8 персонажей этой сказки. Они имеют яркий и стильный дизайн, хорошо отображают особенности главных героев. Кукла состоит из перчатки, а также головы, которая изготовлена из ПВХ. Сама перчатка имеет универсальный размер, так как подходит на детскую, а также взрослую руку.
Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кукольный театр "Ладушки-ладушки" (8 персонажей+книга) Русский стиль 11122