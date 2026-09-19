Театр на пальчиках "Однажды в сказке" Весна В3275
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%840 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 5 лет
Комплектация
10 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
128
Описание товара Театр на пальчиках "Однажды в сказке" Весна В3275
Пальчиковый театр «Однажды в сказке» – это эффективный речевой и сенсорно-двигательный тренажёр, в котором игрушки развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Уникальность этого театра на пальчиках в том, что к нему прилагается интересная и увлекательная инструкция с упражнениями для развития ребёнка, готовыми занятиями, методическими рекомендациями, которые помогут родителям и воспитателям организовать игру с детьми.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 5 лет
Комплектация
10 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Пальчиковый театр «Однажды в сказке» – это эффективный речевой и сенсорно-двигательный тренажёр, в котором игрушки развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Уникальность этого театра на пальчиках в том, что к нему прилагается интересная и увлекательная инструкция с упражнениями для развития ребёнка, готовыми занятиями, методическими рекомендациями, которые помогут родителям и воспитателям организовать игру с детьми.
Театр на пальчиках "Однажды в сказке" Весна В3275 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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