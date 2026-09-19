Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Количество деталей
116
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%1 570 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Количество деталей
116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х19
Вес, кг.
1.3
Описание товара Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620
Домино содержит 116 элементов различной конфигурации, основную часть которых представляют разноцветные костяшки, изготовленные из натурального дерева.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Количество деталей
116
Страна производитель
Китай
Домино содержит 116 элементов различной конфигурации, основную часть которых представляют разноцветные костяшки, изготовленные из натурального дерева.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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