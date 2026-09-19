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Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620 купить с доставкой в Москве
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Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620

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Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Количество деталей
116
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
1 570 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392183
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Количество деталей
116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620

Домино содержит 116 элементов различной конфигурации, основную часть которых представляют разноцветные костяшки, изготовленные из натурального дерева.

Отзывы о товаре Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Количество деталей
116
Страна производитель
Китай
Описание
Домино содержит 116 элементов различной конфигурации, основную часть которых представляют разноцветные костяшки, изготовленные из натурального дерева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домино (116эл.) в ведре(В20см/D18см) VIGA 51620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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