Игра "Повтори последовательность"в ящике 70 бусин разных размеров и цветов,шнурки,10 палочек,10 схем VIGA 56182
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка развивающая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%2 810 руб. 3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
10 панелей с заданиями, 10 стержней, 2 шнура, 72 бусины, упаковка
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х4
Вес, кг.
1.56
Описание товара Игра "Повтори последовательность"в ящике 70 бусин разных размеров и цветов,шнурки,10 палочек,10 схем VIGA 56182
Игра "Повтори последовательность"в ящике 70 бусин разных размеров и цветов,шнурки,10 палочек,10 схем VIGA 56182 В наборе яркие разноцветные бусины, с помощью которых ваш ребенок сможет создавать собственные пирамидки. Бусины разной геометрической формы, цветов и размеров нужно надевать на деревянные стержни-основы. Игрушка безопасна для маленьких детей – бусины очень крупные. Все детали набора упакованы в деревянную коробку.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
10 панелей с заданиями, 10 стержней, 2 шнура, 72 бусины, упаковка
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игра "Повтори последовательность"в ящике 70 бусин разных размеров и цветов,шнурки,10 палочек,10 схем VIGA 56182 В наборе яркие разноцветные бусины, с помощью которых ваш ребенок сможет создавать собственные пирамидки. Бусины разной геометрической формы, цветов и размеров нужно надевать на деревянные стержни-основы. Игрушка безопасна для маленьких детей – бусины очень крупные. Все детали набора упакованы в деревянную коробку.
Игра "Повтори последовательность"в ящике 70 бусин разных размеров и цветов,шнурки,10 палочек,10 схем VIGA 56182 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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