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Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435 купить с доставкой в Москве
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Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435

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Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
2 820 руб.  8 347 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392035
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х46
Вес, кг.
2.17

Описание товара Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435

Головоломка сможет стать отличным развлечением для ребенка, которое поможет ему развивать логическое мышление. Ребенку необходимо двигать формы, согласно схемам, напечатанным по сторонам.

Отзывы о товаре Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Головоломка сможет стать отличным развлечением для ребенка, которое поможет ему развивать логическое мышление. Ребенку необходимо двигать формы, согласно схемам, напечатанным по сторонам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лабиринт-головоломка(дерево)в коробке VIGA VG50435 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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