Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%3 360 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417117
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х46х5
Вес, кг.
2.75
Описание товара Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке
Деревянная развивающая игрушка для малышей. Малышу будет интересна не только сборка, но и игра с готовым механизмом.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянная развивающая игрушка для малышей. Малышу будет интересна не только сборка, но и игра с готовым механизмом.
Игра развивающая"Вравщающиеся шестерни.Корова"в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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