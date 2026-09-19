Конструктор "Замок"в коробке 4 башни,разводной мост,5 фигурок,2лесницы,поле из 9 пазл VIGA 50310
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%5 200 руб. 8 347 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
4 башни, разводной мост, 5 фигурок, 2 лесницы, поле из 9 пазлов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х11
Вес, кг.
2.25
Описание товара Конструктор "Замок"в коробке 4 башни,разводной мост,5 фигурок,2лесницы,поле из 9 пазл VIGA 50310
Этот хорошо спроектированный деревянный замок с реалистичными деталями. Набор содержит: четыре башни, один разводной мост, два флага, две лестницы и пять фигурок для игры (король, рыцарь, дракон и два оруженосца). Замок стоит на основе-пазле из 9 элементов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
4 башни, разводной мост, 5 фигурок, 2 лесницы, поле из 9 пазлов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Этот хорошо спроектированный деревянный замок с реалистичными деталями. Набор содержит: четыре башни, один разводной мост, два флага, две лестницы и пять фигурок для игры (король, рыцарь, дракон и два оруженосца). Замок стоит на основе-пазле из 9 элементов.
Конструктор "Замок"в коробке 4 башни,разводной мост,5 фигурок,2лесницы,поле из 9 пазл VIGA 50310 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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