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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 930 руб.
13 124
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392153
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Описание товара Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384
Деревянная кухня от компании Вига-это идеальный комплект для каждого начинающего повара или хозяйки. Пора вынуть белую шапку Босса и приготовить что-то замечательное для всей семьи. Благодаря кухне, дети имеют возможность совершенствовать свои кулинарные навыки. Игра в приготовление еды развивает зрительно-моторную координацию. Предмет мебели своим размером, адаптированный для удобной забавы для маленького ребенка. Была сделана из древесины, благодаря чему будет служить много лет. Элементы окрашены в красный цвет и порадует каждого. Все сделано из лакированного дерева и окрашена не токсичными красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя, и они дадут много радости, веселья. Нашим приоритетом является безопасность и качество нашего товара, поэтому мы заботимся о том, чтобы краски, которыми мы рисуем наши игрушки не были токсичными и отвечают стандартам безопасности ( EN71 и ASTM).
Деревянная кухня от компании Вига-это идеальный комплект для каждого начинающего повара или хозяйки. Пора вынуть белую шапку Босса и приготовить что-то замечательное для всей семьи. Благодаря кухне, дети имеют возможность совершенствовать свои кулинарные навыки. Игра в приготовление еды развивает зрительно-моторную координацию. Предмет мебели своим размером, адаптированный для удобной забавы для маленького ребенка. Была сделана из древесины, благодаря чему будет служить много лет. Элементы окрашены в красный цвет и порадует каждого. Все сделано из лакированного дерева и окрашена не токсичными красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя, и они дадут много радости, веселья. Нашим приоритетом является безопасность и качество нашего товара, поэтому мы заботимся о том, чтобы краски, которыми мы рисуем наши игрушки не были токсичными и отвечают стандартам безопасности ( EN71 и ASTM).
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