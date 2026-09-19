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Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384 купить с доставкой в Москве
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Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384

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Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 930 руб.  13 124 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392153
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х33х13
Вес, кг.
6

Описание товара Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384

Деревянная кухня от компании Вига-это идеальный комплект для каждого начинающего повара или хозяйки. Пора вынуть белую шапку Босса и приготовить что-то замечательное для всей семьи. Благодаря кухне, дети имеют возможность совершенствовать свои кулинарные навыки. Игра в приготовление еды развивает зрительно-моторную координацию. Предмет мебели своим размером, адаптированный для удобной забавы для маленького ребенка. Была сделана из древесины, благодаря чему будет служить много лет. Элементы окрашены в красный цвет и порадует каждого. Все сделано из лакированного дерева и окрашена не токсичными красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя, и они дадут много радости, веселья. Нашим приоритетом является безопасность и качество нашего товара, поэтому мы заботимся о том, чтобы краски, которыми мы рисуем наши игрушки не были токсичными и отвечают стандартам безопасности ( EN71 и ASTM).

Отзывы о товаре Кухня с аксессуарами в коробке VIGA VG50384




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянная кухня от компании Вига-это идеальный комплект для каждого начинающего повара или хозяйки. Пора вынуть белую шапку Босса и приготовить что-то замечательное для всей семьи. Благодаря кухне, дети имеют возможность совершенствовать свои кулинарные навыки. Игра в приготовление еды развивает зрительно-моторную координацию. Предмет мебели своим размером, адаптированный для удобной забавы для маленького ребенка. Была сделана из древесины, благодаря чему будет служить много лет. Элементы окрашены в красный цвет и порадует каждого. Все сделано из лакированного дерева и окрашена не токсичными красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя, и они дадут много радости, веселья. Нашим приоритетом является безопасность и качество нашего товара, поэтому мы заботимся о том, чтобы краски, которыми мы рисуем наши игрушки не были токсичными и отвечают стандартам безопасности ( EN71 и ASTM).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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