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Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 купить с доставкой в Москве
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Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223

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Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 - фото 1
Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 - фото 1
  • Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
7 530 руб.  13 124 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392148
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
раковина, плита, духовой шкаф, кастрюля, сковорода, лопатка, ложка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х33х13
Вес, кг.
6

Описание товара Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223

Деревянная кухня с аксессуарами от компании Viga-это одна из лучших игрушек, которая позволит вашему ребенку войти в мир интересной и творческой игры. Деревянная кухня доставит массу удовольствия каждому ребенку и позволит ему безопасно приготовить что-то прекрасное для всей семьи. Игра в приготовление еды развивает у ребенка зрительно-моторную координацию.

Отзывы о товаре Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
раковина, плита, духовой шкаф, кастрюля, сковорода, лопатка, ложка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянная кухня с аксессуарами от компании Viga-это одна из лучших игрушек, которая позволит вашему ребенку войти в мир интересной и творческой игры. Деревянная кухня доставит массу удовольствия каждому ребенку и позволит ему безопасно приготовить что-то прекрасное для всей семьи. Игра в приготовление еды развивает у ребенка зрительно-моторную координацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Кухня в коробке раковина,плита,духовой шкаф,кастрюля,сковорода,лопатка,ложка VIGA 50223 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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