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Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 купить с доставкой в Москве
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Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174

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Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 - фото 1
Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 - фото 1
  • Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 560 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391894
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кольца, подставка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х5
Вес, г.
417

Описание товара Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174

Кольцеброс - это интересная игра, цель которой заключается в том, чтобы закинуть кольца на основание. Играя с кольцебросом, дети смогут развить ловкость и координацию движений, и просто весело проведут время.

Отзывы о товаре Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кольца, подставка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцеброс - это интересная игра, цель которой заключается в том, чтобы закинуть кольца на основание. Играя с кольцебросом, дети смогут развить ловкость и координацию движений, и просто весело проведут время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра Кольцеброс в коробке основание,5 колышков с животными,5 колец VIGA VG50174 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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