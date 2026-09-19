Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056
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Характеристики
Описание товара Игровой модуль "Календарь" в коробке 44056
Деревянный календарь Viga Toys PolarB с часами на английском языке – уникальный инструмент обучения малышей от 3 лет. Дети смогут понимать и определять дни недели, месяцы, сезоны, время и погоду. Переставляя бегунки в виде симпатичных зверят по месяцам, дням неделям и датам, дети развивают интеллект, память и становятся наблюдательными. Подвижные стрелки на часах помогут научиться определять, который час. Есть также шкалы с названиями времен года и погоды. Развивающая игра с обучающим календарем тренирует мышление, в том числе абстрактное и логическое, расширяет кругозор. Каждый день дети смогут наблюдать за окружающим миром и лучше узнавать его с помощью календаря Viga Toys. Набор для обучения представлен на английском, и ребенок сможет выучить названия месяцев, дней недели, времен года, погоды на важнейшем международном языке. Обучающий календарь подходит для уроков английского как наглядный материал. Рекомендован для занятий дома, в детском саду, центре развития. Сочетается с педагогикой Монтессори. Деревянная основа 30 х 30 см не окрашена, указатели и надписи покрыты безопасными пастельными красками. Календарь серии PolarB с закругленными углами хорошо отшлифован для комфортных игр. Его можно разместить на столе или повесить на стену – предусмотрена петелька.
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