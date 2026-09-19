Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мольберт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%4 530 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мольберт
Комплектация
двусторонняя доска-мольберт, набор мелков, губка для вытирания, маркер
Материал
дерево, пластик
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х7
Вес, кг.
3.5
Описание товара Доска магнитная-Мольберт в коробке VG50951
Красочный деревянный мольберт с двумя рабочими поверхностями - черная для рисования мелом и белая магнитная поверхность для рисования маркерами. Под рабочими поверхностями находится панель с английским алфавитом, счетами и часами с подвижными стрелками.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мольберт
Комплектация
двусторонняя доска-мольберт, набор мелков, губка для вытирания, маркер
Материал
дерево, пластик
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Красочный деревянный мольберт с двумя рабочими поверхностями - черная для рисования мелом и белая магнитная поверхность для рисования маркерами. Под рабочими поверхностями находится панель с английским алфавитом, счетами и часами с подвижными стрелками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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