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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 900 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391982
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Игровой набор Паркинг двухэтажный включает заправку, автомойку, лифт, парковку со шлагбаумом, вертолетную площадку, 3 машинки и 1 вертолет. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Развитие: мышление, воображение, координация рук и глаз, двигательные навыки, эмоциональное благополучие. Подходит для детей от 3 лет. Отличный подарок для мальчиков. Можно играть самому или в компании.
Игровой набор Паркинг двухэтажный включает заправку, автомойку, лифт, парковку со шлагбаумом, вертолетную площадку, 3 машинки и 1 вертолет. Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использована качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys. Развитие: мышление, воображение, координация рук и глаз, двигательные навыки, эмоциональное благополучие. Подходит для детей от 3 лет. Отличный подарок для мальчиков. Можно играть самому или в компании.
Набор "Паркинг" VIGA 44029 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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