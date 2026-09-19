Конструктор блочный 49 деталей в ведре конструктор-лабиринт, шарик VIGA 51619
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 160 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
49 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х21
Вес, кг.
1.8
Описание товара Конструктор блочный 49 деталей в ведре конструктор-лабиринт, шарик VIGA 51619
Конструктор Viga Toys (Вига Тойс) Занимательные горки состоит из строительных блоков, которые изготовлены из натуральной древесины. Ребенок сможет наблюдать, как шарик двигается и прыгает по лабиринту. В комплекте есть схематическая инструкция, которая поможет построить десять разных вариантов лабиринтов: простые конструкции для начинающих и более сложные - для умелых мастеров. Игрушка создана из натуральной древесины, которая не содержит вредных составляющих.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
49 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Конструктор Viga Toys (Вига Тойс) Занимательные горки состоит из строительных блоков, которые изготовлены из натуральной древесины. Ребенок сможет наблюдать, как шарик двигается и прыгает по лабиринту. В комплекте есть схематическая инструкция, которая поможет построить десять разных вариантов лабиринтов: простые конструкции для начинающих и более сложные - для умелых мастеров. Игрушка создана из натуральной древесины, которая не содержит вредных составляющих.
Конструктор блочный 49 деталей в ведре конструктор-лабиринт, шарик VIGA 51619 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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