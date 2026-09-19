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Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437 купить с доставкой в Москве
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Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437

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Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 370 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392045
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437

Деревянная игрушка-лабиринт, которая призвана всесторонне развивать вашего ребенка. Состоит из панели с рисунком и фигурами животных. Игрушки из древесины абсолютно безопасны для здоровья ребенка и не вызывают аллергических реакций. Более того! Именно игрушки из дерева рекомендованы педиатрами и педагогами всего мира, как наиболее подходящий вариант для знакомства с окружающим миром.

Отзывы о товаре Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянная игрушка-лабиринт, которая призвана всесторонне развивать вашего ребенка. Состоит из панели с рисунком и фигурами животных. Игрушки из древесины абсолютно безопасны для здоровья ребенка и не вызывают аллергических реакций. Более того! Именно игрушки из дерева рекомендованы педиатрами и педагогами всего мира, как наиболее подходящий вариант для знакомства с окружающим миром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лабиринт-трек(дерево) 450*450*50мм VIGA VG50437 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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