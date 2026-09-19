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Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 купить с доставкой в Москве
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Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981

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Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 - фото 1
Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 - фото 1
  • Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 170 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392014
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
трек, 4 машинки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х11
Вес, кг.
1.15

Описание товара Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981

Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.

Отзывы о товаре Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
трек, 4 машинки, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Трек с машинками (4шт.) в коробке VIGA 50981 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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