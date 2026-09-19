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Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" 44181 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" 44181

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Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 1
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 2
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 3
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 4
Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 1
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 2
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 3
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 4
  • Автомобиль-контейнеровоз &quot;Престиж&quot; 44181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
930 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464137
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х17
Вес, кг.
1.05

Описание товара Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" 44181

Яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребёнок в игровой форме изучает цвета и развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи манипулятора ребёнок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. Игрушка позволяет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Внутри контейнеров имеются пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей «Престиж» знакомит детей с различными механизмами, трудовыми процессами, развивают фантазию и пространственное мышление.

Отзывы о товаре Автомобиль-контейнеровоз "Престиж" 44181




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Яркая игрушка, предназначенная для перевозки цветных контейнеров. Ребёнок в игровой форме изучает цвета и развивает моторику рук. Автомобиль станет отличным дополнением автопарка малыша. На машине установлен поворотный манипулятор с крюком. При помощи манипулятора ребёнок сможет загружать и снимать контейнеры с платформы автомобиля. Все контейнеры оборудованы открывающейся крышкой. Игрушка позволяет перевозить различные мелкие грузы. Также автомобиль-контейнеровоз можно использовать как эвакуатор. На игрушке установлена откидывающаяся платформа. Внутри контейнеров имеются пластиковые детали, имитирующие разные виды мусора. Серия автомобилей «Престиж» знакомит детей с различными механизмами, трудовыми процессами, развивают фантазию и пространственное мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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