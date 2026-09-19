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Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423

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Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390766
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х9
Вес, г.
290

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423

Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN217 черный (17500стр.) для Konica Minolta bizhub 223/283/363/423 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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