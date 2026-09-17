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Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный

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Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
450 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168310
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х13х10
Вес, г.
410

Описание товара Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-TK1150 для Kyocera Ecosys P2235d/P2235dn/P2235dw/M2735dw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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