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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black

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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389959
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
158

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black

Мобильный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для пользователей, которым важны основые функции и удобство использования. Этот кнопочный телефон оснащен экраном с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Телефон поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет совмещать личные и деловые контакты в одном устройстве. Благодаря наличию слота для карты памяти, пользователь может легко расширить встроенную память, чтобы хранить больше данных. BQ предусмотрел наличие Bluetooth, что обеспечивает возможность беспроводной передачи данных. Аккумулятор с емкостью 1000 мА·ч гарантирует продолжительное время работы без подзарядки, а его съемный дизайн облегчает замену в случае необходимости. Телефон весит всего 0,092 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Конструкция в виде моноблока подчеркивает простоту и надежность устройства, однако стоит отметить отсутствие ударопрочной защиты и кнопки SOS. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для пользователей, которым важны основые функции и удобство использования. Этот кнопочный телефон оснащен экраном с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Телефон поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет совмещать личные и деловые контакты в одном устройстве. Благодаря наличию слота для карты памяти, пользователь может легко расширить встроенную память, чтобы хранить больше данных. BQ предусмотрел наличие Bluetooth, что обеспечивает возможность беспроводной передачи данных. Аккумулятор с емкостью 1000 мА·ч гарантирует продолжительное время работы без подзарядки, а его съемный дизайн облегчает замену в случае необходимости. Телефон весит всего 0,092 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Конструкция в виде моноблока подчеркивает простоту и надежность устройства, однако стоит отметить отсутствие ударопрочной защиты и кнопки SOS. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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