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Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN

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Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 1
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 2
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 3
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 4
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 5
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 6
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 7
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 8
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 9
Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386680
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN

Классический телефон с диагональю дисплея 2,4, камерой 1,3MPix, мощным фонариком и набором необходимых для каждого пользователя дополнительных опций: 2 SIM-карты, слот для карты памяти, широкий набор мультимедийных возможностей, функциональный органайзер. И всё это по демократичной цене!

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN




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Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Классический телефон с диагональю дисплея 2,4, камерой 1,3MPix, мощным фонариком и набором необходимых для каждого пользователя дополнительных опций: 2 SIM-карты, слот для карты памяти, широкий набор мультимедийных возможностей, функциональный органайзер. И всё это по демократичной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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