Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386680
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон MAXVI K18 BROWN
Классический телефон с диагональю дисплея 2,4, камерой 1,3MPix, мощным фонариком и набором необходимых для каждого пользователя дополнительных опций: 2 SIM-карты, слот для карты памяти, широкий набор мультимедийных возможностей, функциональный органайзер. И всё это по демократичной цене!
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Классический телефон с диагональю дисплея 2,4, камерой 1,3MPix, мощным фонариком и набором необходимых для каждого пользователя дополнительных опций: 2 SIM-карты, слот для карты памяти, широкий набор мультимедийных возможностей, функциональный органайзер. И всё это по демократичной цене!
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