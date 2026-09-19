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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green

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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365574
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
158

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green

Кнопочные телефоны BQ – это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном, обеспечивающим достаточно пространства для комфортного чтения текста и навигации по меню. Легкий вес – всего 0,092 кг – позволяет без труда носить устройство с собой, не ощущая лишней нагрузки. Одно из ключевых преимуществ телефонов BQ – наличие Bluetooth, который обеспечивает возможность беспроводного подключения к другим устройствам, таким как гарнитуры или динамики. Телефон поддерживает работу сразу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что делает его отличным вариантом для людей, которые хотят разграничить личные и рабочие контакты. Эти телефоны также оборудованы слотом для карты памяти, что позволяет расширить внутреннюю память устройства для хранения фотографий, музыки и других файлов. Благодаря съемному аккумулятору емкостью 1000 мА·ч, устройству обеспечена продленная работа без необходимости частой подзарядки. Стильный дизайн телефонов BQ с вариантом цветового оформления в зеленом и черном цветах подчеркнет ваш стиль. Классический моноблочный корпус делает телефон привычным и удобным в использовании, а также обеспечивает хорошую устойчивость ко внешним воздействиям, хотя устройство и не является ударопрочным. В итоге, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание базовых функций и надежного качества, подходящее для пользователей, которые ценят минимализм и удобство.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ – это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном, обеспечивающим достаточно пространства для комфортного чтения текста и навигации по меню. Легкий вес – всего 0,092 кг – позволяет без труда носить устройство с собой, не ощущая лишней нагрузки. Одно из ключевых преимуществ телефонов BQ – наличие Bluetooth, который обеспечивает возможность беспроводного подключения к другим устройствам, таким как гарнитуры или динамики. Телефон поддерживает работу сразу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что делает его отличным вариантом для людей, которые хотят разграничить личные и рабочие контакты. Эти телефоны также оборудованы слотом для карты памяти, что позволяет расширить внутреннюю память устройства для хранения фотографий, музыки и других файлов. Благодаря съемному аккумулятору емкостью 1000 мА·ч, устройству обеспечена продленная работа без необходимости частой подзарядки. Стильный дизайн телефонов BQ с вариантом цветового оформления в зеленом и черном цветах подчеркнет ваш стиль. Классический моноблочный корпус делает телефон привычным и удобным в использовании, а также обеспечивает хорошую устойчивость ко внешним воздействиям, хотя устройство и не является ударопрочным. В итоге, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание базовых функций и надежного качества, подходящее для пользователей, которые ценят минимализм и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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