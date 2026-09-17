Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всем необходимым для ежедневной связи. Телефон поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать его с другими устройствами. Вес устройства составляет всего 0,089 кг, что делает его чрезвычайно легким и удобным для переноски. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, с разрешением 160x128 пикселей, что обеспечивает четкость отображения информации. Камера позволяет сохранять важные моменты, а поддержка двух SIM-карт дает возможность использовать несколько телефонных номеров одновременно. С емкостью аккумулятора 1000 мА·ч, телефон BQ обеспечивает продолжительную работу без частой подзарядки. Устройство не имеет влагозащищенного и ударопрочного корпуса, но это компенсируется его простотой и надежностью. Также отсутствует поддержка GPS/Глонасс и беспроводной зарядки. Этот телефон отлично подойдет для тех пользователей, которые нуждаются в надежном инструменте для связи без лишних функций и сложностей.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1851 Respect Red