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Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Black

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Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 1
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 2
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Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 4
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 5
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 13
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 14
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 15
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 16
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 17
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 18
Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 19
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Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 17
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 18
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 19
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 20
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 21
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 22
  • Мобильный телефон Maxvi B110 Black (2 SIM) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666534
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Black

Простой в использовании телефон с большими клавишами, удобным интерфейсом и ярким фонариком. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 6 часов в режиме непрерывных разговоров. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Простой в использовании телефон с большими клавишами, удобным интерфейсом и ярким фонариком. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 6 часов в режиме непрерывных разговоров. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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