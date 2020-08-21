The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 388199
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Life On Hold
|A2
|The Tower Of Babel
|A3
|Under Your Spell
|B1
|Jinxed In Jersey
|C1
|Lie Back & Think Of England Part 1
|D1
|Lie Back & Think Of England Part 2
|D2
|The Midas Touch
|CD-1
|Life On Hold
|5:31
|CD-2
|Jinxed In Jersey
|15:57
|CD-3
|Under Your Spell
|5:44
|CD-4
|The Tower Of Babel
|4:35
|CD-5
|Lie Back & Think Of England
|28:16
|CD-6
|The Midas Touch
|5:55
|CD-7
|Proxima
|12:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Track List
|A1
|Life On Hold
|A2
|The Tower Of Babel
|A3
|Under Your Spell
|B1
|Jinxed In Jersey
|C1
|Lie Back & Think Of England Part 1
|D1
|Lie Back & Think Of England Part 2
|D2
|The Midas Touch
|CD-1
|Life On Hold
|5:31
|CD-2
|Jinxed In Jersey
|15:57
|CD-3
|Under Your Spell
|5:44
|CD-4
|The Tower Of Babel
|4:35
|CD-5
|Lie Back & Think Of England
|28:16
|CD-6
|The Midas Touch
|5:55
|CD-7
|Proxima
|12:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка