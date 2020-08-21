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The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка

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The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 1
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 2
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 3
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 4
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 5
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 6
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 7
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 8
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 9
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 1
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 2
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 3
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 4
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 5
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 6
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 7
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 8
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 9
  • The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка

Track List

A1Life On Hold
A2The Tower Of Babel
A3Under Your Spell
B1Jinxed In Jersey
C1Lie Back & Think Of England Part 1
D1Lie Back & Think Of England Part 2
D2The Midas Touch
CD-1Life On Hold5:31
CD-2Jinxed In Jersey15:57
CD-3Under Your Spell5:44
CD-4The Tower Of Babel4:35
CD-5Lie Back & Think Of England28:16
CD-6The Midas Touch5:55
CD-7Proxima12:26

Отзывы о товаре The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.08.2020
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
AUTO RECONNAISSANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Описание

Track List

A1Life On Hold
A2The Tower Of Babel
A3Under Your Spell
B1Jinxed In Jersey
C1Lie Back & Think Of England Part 1
D1Lie Back & Think Of England Part 2
D2The Midas Touch
CD-1Life On Hold5:31
CD-2Jinxed In Jersey15:57
CD-3Under Your Spell5:44
CD-4The Tower Of Babel4:35
CD-5Lie Back & Think Of England28:16
CD-6The Midas Touch5:55
CD-7Proxima12:26
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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