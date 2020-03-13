OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 388081
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Launch
|A2
|Stella
|A3
|Exhibition Room
|A4
|Travel
|A5
|Gravitation Test
|A6
|VR
|A7
|Rescue In The Water
|B1
|Training
|B2
|Reunion
|B3
|Looking For Stella
|B4
|Iceskating
|B5
|Unconscious
|B6
|Escape
|B7
|Rocket
|B8
|Embarkment
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Track List
|A1
|Launch
|A2
|Stella
|A3
|Exhibition Room
|A4
|Travel
|A5
|Gravitation Test
|A6
|VR
|A7
|Rescue In The Water
|B1
|Training
|B2
|Reunion
|B3
|Looking For Stella
|B4
|Iceskating
|B5
|Unconscious
|B6
|Escape
|B7
|Rocket
|B8
|Embarkment
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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