Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
держатель LS2601P, сотовые насадки LS2602, магнитные рамки LS2603 для крепления гелевых фильтров и набор цветных гелевых фильтров LS2604
Крепление
липучка, магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
700
Описание товара Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo
Lastolite LL LS2626P комплект насадок Strobo для компактных вспышек (LS2601P+LS2602+LS2603+LS2604).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
держатель LS2601P, сотовые насадки LS2602, магнитные рамки LS2603 для крепления гелевых фильтров и набор цветных гелевых фильтров LS2604
Крепление
липучка, магнит
Страна производитель
Китай
Lastolite LL LS2626P комплект насадок Strobo для компактных вспышек (LS2601P+LS2602+LS2603+LS2604).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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