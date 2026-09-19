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Адаптер для вспышек Manfrotto 262 купить с доставкой в Москве
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Адаптер для вспышек Manfrotto 262

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Адаптер для вспышек Manfrotto 262 - фото 1
Адаптер для вспышек Manfrotto 262 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Адаптер для вспышек Manfrotto 262 - фото 1
  • Адаптер для вспышек Manfrotto 262 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385864
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Nikon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер для вспышек Manfrotto 262

Профессиональный надёжный адаптер Manfrotto 262 с башмака на резьбу 1/4 предназначен для установки дополнительного оборудования (накамерный свет, микрофон, монитор и т.д.) на устройствах с креплением типа башмак.

Отзывы о товаре Адаптер для вспышек Manfrotto 262




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Nikon
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный надёжный адаптер Manfrotto 262 с башмака на резьбу 1/4 предназначен для установки дополнительного оборудования (накамерный свет, микрофон, монитор и т.д.) на устройствах с креплением типа башмак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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