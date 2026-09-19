Зарядное устройство Sanyo Eneloop (MDR02-E-2-4UTGB) + АAА 750 mAh (2шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384108
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
298
Описание товара Зарядное устройство Sanyo Eneloop (MDR02-E-2-4UTGB) + АAА 750 mAh (2шт)
Sanyo Eneloop MDR02-E-2-4UTGB - это экономное, безопасное и простое в применении зарядное устройство для аккумуляторных или Ni-MH батареек. Оно бережно заряжает батарейки, обеспечивая длительный срок службы и продлевая их ресурс. Для более удобного использования есть индикатор состояния заряда батарейки. В заряднике предусмотрена автоматическая защита от перегрузки и перегрева. В комплекте имеются 2 аккумуляторные батареи AAA емкостью 750 мАч.
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Sanyo Eneloop MDR02-E-2-4UTGB - это экономное, безопасное и простое в применении зарядное устройство для аккумуляторных или Ni-MH батареек. Оно бережно заряжает батарейки, обеспечивая длительный срок службы и продлевая их ресурс. Для более удобного использования есть индикатор состояния заряда батарейки. В заряднике предусмотрена автоматическая защита от перегрузки и перегрева. В комплекте имеются 2 аккумуляторные батареи AAA емкостью 750 мАч.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Зарядное устройство Sanyo Eneloop (MDR02-E-2-4UTGB) + АAА 750 mAh (2шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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