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Чайник электрический Vitek VT-7095 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-7095

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Чайник электрический Vitek VT-7095
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380813
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.33

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7095

Электрочайник VITEK — это сочетание высоких технологий, стильного дизайна и надежности. С мощностью 2200 Вт этот чайник быстро нагреет воду до нужной температуры, обеспечивая вас горячими напитками в любом случае. Объем 1,8 литра позволяет за раз приготовить достаточно кипятка для всей семьи или компании друзей. Чайник отличается утонченным дизайном с использованием прозрачного стекла, металла и пластика, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением интерьера вашей кухни. Черные акценты придают прибору стильный и современный вид. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, предотвращая образование накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, обеспечивая достаточную мобильность для удобного размещения чайника в любой части кухни. Вес в 1,448 кг делает его устойчивым и удобным в использовании. Электрочайник VITEK — это надежный помощник в вашем доме, который сочетает в себе функциональность, высокую производительность и элегантный внешний вид.



Теги товара: без пластика внутри

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-7095




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник VITEK — это сочетание высоких технологий, стильного дизайна и надежности. С мощностью 2200 Вт этот чайник быстро нагреет воду до нужной температуры, обеспечивая вас горячими напитками в любом случае. Объем 1,8 литра позволяет за раз приготовить достаточно кипятка для всей семьи или компании друзей. Чайник отличается утонченным дизайном с использованием прозрачного стекла, металла и пластика, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением интерьера вашей кухни. Черные акценты придают прибору стильный и современный вид. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, предотвращая образование накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, обеспечивая достаточную мобильность для удобного размещения чайника в любой части кухни. Вес в 1,448 кг делает его устойчивым и удобным в использовании. Электрочайник VITEK — это надежный помощник в вашем доме, который сочетает в себе функциональность, высокую производительность и элегантный внешний вид.


Теги товара: без пластика внутри
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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