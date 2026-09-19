Чайник электрический Vitek VT-7095
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7095
Электрочайник VITEK — это сочетание высоких технологий, стильного дизайна и надежности. С мощностью 2200 Вт этот чайник быстро нагреет воду до нужной температуры, обеспечивая вас горячими напитками в любом случае. Объем 1,8 литра позволяет за раз приготовить достаточно кипятка для всей семьи или компании друзей. Чайник отличается утонченным дизайном с использованием прозрачного стекла, металла и пластика, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением интерьера вашей кухни. Черные акценты придают прибору стильный и современный вид. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, предотвращая образование накипи. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, обеспечивая достаточную мобильность для удобного размещения чайника в любой части кухни. Вес в 1,448 кг делает его устойчивым и удобным в использовании. Электрочайник VITEK — это надежный помощник в вашем доме, который сочетает в себе функциональность, высокую производительность и элегантный внешний вид.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: без пластика внутри
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