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Чайник электрический Centek CT-0035 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Centek CT-0035

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Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 1
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 2
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 3
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 4
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 5
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 6
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 7
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 8
Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 1
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 2
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 3
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 4
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 5
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 6
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 7
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 8
  • Чайник электрический Centek CT-0035 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380678
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
2.2

Описание товара Чайник электрический Centek CT-0035

Электрочайник для офиса Centek CT-0035 представлен в классическом металлическом корпусе с привычной серебристо-черной расцветкой. Конструкция свободно вращается на устойчивой подставке. При закипании устройство автоматически отключается. Гарантией безопасности является блокировка крышки и включения при отсутствии воды.Устройство Centek CT-0035 вмещает 1.5 л и обеспечивает оперативное кипячение воды благодаря мощности 2000 Вт. В основе используется металлический нагреватель скрытого типа. Прибор дополнен яркими индикаторами и надежным нейлоновым фильтром в носике.

Отзывы о товаре Чайник электрический Centek CT-0035




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник для офиса Centek CT-0035 представлен в классическом металлическом корпусе с привычной серебристо-черной расцветкой. Конструкция свободно вращается на устойчивой подставке. При закипании устройство автоматически отключается. Гарантией безопасности является блокировка крышки и включения при отсутствии воды.Устройство Centek CT-0035 вмещает 1.5 л и обеспечивает оперативное кипячение воды благодаря мощности 2000 Вт. В основе используется металлический нагреватель скрытого типа. Прибор дополнен яркими индикаторами и надежным нейлоновым фильтром в носике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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