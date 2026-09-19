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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
600
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378368
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
132

Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue

Кнопочные телефоны BQ представляют собой компактное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании мобильного устройства. Этот телефон идеально подойдет для основных задач, обеспечивая связь с близкими и предоставляя базовые функции для повседневного использования. Основные характеристики телефона включают легкий вес в 0,07 кг и эргономичный моноблочный корпус, доступный в стильных цветовых вариантах: белом и синем. Диагональ экрана составляет 1,7 дюйма, что обеспечивает удобный просмотр информации и управление устройством. Телефон оснащен съемным аккумулятором типа Li-Ion емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает долгую работу на одном заряде. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Устройство поддерживает одновременное использование двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет вам легко управлять личными и рабочими контактами. Кроме того, имеется слот для карты памяти, который позволяет расширять внутреннее хранилище и хранить необходимые данные. Кнопочные телефоны BQ не оснащены кнопкой SOS и не имеют ударопрочного корпуса, однако это компенсируется надежностью и качеством сборки. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогое, простое в использовании и практичное устройство для ежедневной связи.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой компактное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании мобильного устройства. Этот телефон идеально подойдет для основных задач, обеспечивая связь с близкими и предоставляя базовые функции для повседневного использования. Основные характеристики телефона включают легкий вес в 0,07 кг и эргономичный моноблочный корпус, доступный в стильных цветовых вариантах: белом и синем. Диагональ экрана составляет 1,7 дюйма, что обеспечивает удобный просмотр информации и управление устройством. Телефон оснащен съемным аккумулятором типа Li-Ion емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает долгую работу на одном заряде. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Устройство поддерживает одновременное использование двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет вам легко управлять личными и рабочими контактами. Кроме того, имеется слот для карты памяти, который позволяет расширять внутреннее хранилище и хранить необходимые данные. Кнопочные телефоны BQ не оснащены кнопкой SOS и не имеют ударопрочного корпуса, однако это компенсируется надежностью и качеством сборки. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогое, простое в использовании и практичное устройство для ежедневной связи.
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Отзывы


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