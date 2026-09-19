Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1848 Step+ White/Blue
Кнопочные телефоны BQ представляют собой компактное и удобное решение для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании мобильного устройства. Этот телефон идеально подойдет для основных задач, обеспечивая связь с близкими и предоставляя базовые функции для повседневного использования. Основные характеристики телефона включают легкий вес в 0,07 кг и эргономичный моноблочный корпус, доступный в стильных цветовых вариантах: белом и синем. Диагональ экрана составляет 1,7 дюйма, что обеспечивает удобный просмотр информации и управление устройством. Телефон оснащен съемным аккумулятором типа Li-Ion емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает долгую работу на одном заряде. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что делает этот процесс простым и удобным. Устройство поддерживает одновременное использование двух SIM-карт формата mini-SIM, что позволяет вам легко управлять личными и рабочими контактами. Кроме того, имеется слот для карты памяти, который позволяет расширять внутреннее хранилище и хранить необходимые данные. Кнопочные телефоны BQ не оснащены кнопкой SOS и не имеют ударопрочного корпуса, однако это компенсируется надежностью и качеством сборки. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогое, простое в использовании и практичное устройство для ежедневной связи.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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