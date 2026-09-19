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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377697
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.5x25.6x32.5см
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 объемом 20 л располагает внутренним покрытием из эмалированной стали. Оно устойчиво к регулярному воздействию высоких температур и чистящих средств. Поворотный стол способствует не только равномерному разогреву, но также приготовлению каждого продукта или блюда. Чтобы открыть навесную дверцу домашней помощницы, достаточно воспользоваться соответствующей кнопкой в основании. Hyundai HYM-M2003 может «похвастаться» наличием программируемого таймера, который выключит прибор в автоматическом режиме по истечении обозначенного вами временного отрезка. Мгновенный доступ к возможному функционалу обеспечивается посредством поворотных переключателей на корпусе домашней помощницы.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.5x25.6x32.5см
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2003 объемом 20 л располагает внутренним покрытием из эмалированной стали. Оно устойчиво к регулярному воздействию высоких температур и чистящих средств. Поворотный стол способствует не только равномерному разогреву, но также приготовлению каждого продукта или блюда. Чтобы открыть навесную дверцу домашней помощницы, достаточно воспользоваться соответствующей кнопкой в основании. Hyundai HYM-M2003 может «похвастаться» наличием программируемого таймера, который выключит прибор в автоматическом режиме по истечении обозначенного вами временного отрезка. Мгновенный доступ к возможному функционалу обеспечивается посредством поворотных переключателей на корпусе домашней помощницы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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