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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366603
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3
Описание товара Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye N/AF (10-17mm) для Nikon
Tokina AT-X 107 DX Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку. Это самый компактный и лёгкий объектив в своём классе.
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
10
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
рыбий глаз
Ультразвуковой привод
да
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Фокусное расстояние
переменное
Страна производитель
Китай
Описание
Tokina AT-X 107 DX Fisheye (10-17mm f/3.5-4.5) является зум-объективом типа рыбий глаз, который даёт фотографу 180° поля зрения со специфичным искажением, называемым эффектом рыбий глаз. Это гораздо шире, чем может увидеть человеческий глаз. Объектив позволяет совершенно по-новому подойти к передаче любой экспозиции, от уличных сцен до красивых природных панорам. С помощью такого объектива фотограф откроет новое измерение своей фотографии. Просветляющее покрытие переднего оптического элемента Tokina AT-X 107 DX обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что значительно облегчает чистку. Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку. Это самый компактный и лёгкий объектив в своём классе.
Объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye N/AF (10-17mm) для Nikon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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