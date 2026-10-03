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Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
21
Стабилизатор изображения
нет
Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
постоянное
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
500
Описание товара Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X
Широкоугольный объектив Samyang MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS разработан специально для без-зеркальных камер с сенсором формата APS-C и менее. Объектив обеспечивает угол поля зрения 69.3° на камерах с сенсором APS-C. Высокая светосила f/1.4 позволяет проводить съемку в условиях плохой освещенности и эффективно управлять глубиной резкости. Объектив специально адаптирован для видео-съемки: кольца фокусировки и установки диафрагмы имеют стандартную резьбу с модулем 0.8мм, что позволяет использовать этот объектив с системами фоллоу-фокус. Регулировка диафрагмы осуществляется плавно, без щелчков, что особенно важно при видеосъемке. Шкалы фокусировки, диафрагмы и глубины резкости нанесены на боковой поверхности объектива для облегчения работы ассистента оператора (Focus puller), обычно находящегося сбоку от камеры. Оптическая схема объектива включает 8 элементов в 7 группах, а использование элемента со сверхнизкой дисперсией и трех асферических, обеспечивает резкое изображение с минимальными искажениями и аберрациями по всему полю и при съемке с любых расстояний. Диафрагма объектива состоит из 9 лепестков скругленной формы и обеспечивает красивое «боке». Передние элементы объектива остаются неподвижными при фокусировке, что облегчает использование поляризационных фильтров. На все оптические поверхности нанесено просветление UMC исключающее блики и засветки и обеспечивающее правильную цветопередачу
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
21
Стабилизатор изображения
нет
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Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
нет
Фокусное расстояние
постоянное
Описание
Широкоугольный объектив Samyang MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS разработан специально для без-зеркальных камер с сенсором формата APS-C и менее. Объектив обеспечивает угол поля зрения 69.3° на камерах с сенсором APS-C. Высокая светосила f/1.4 позволяет проводить съемку в условиях плохой освещенности и эффективно управлять глубиной резкости. Объектив специально адаптирован для видео-съемки: кольца фокусировки и установки диафрагмы имеют стандартную резьбу с модулем 0.8мм, что позволяет использовать этот объектив с системами фоллоу-фокус. Регулировка диафрагмы осуществляется плавно, без щелчков, что особенно важно при видеосъемке. Шкалы фокусировки, диафрагмы и глубины резкости нанесены на боковой поверхности объектива для облегчения работы ассистента оператора (Focus puller), обычно находящегося сбоку от камеры. Оптическая схема объектива включает 8 элементов в 7 группах, а использование элемента со сверхнизкой дисперсией и трех асферических, обеспечивает резкое изображение с минимальными искажениями и аберрациями по всему полю и при съемке с любых расстояний. Диафрагма объектива состоит из 9 лепестков скругленной формы и обеспечивает красивое «боке». Передние элементы объектива остаются неподвижными при фокусировке, что облегчает использование поляризационных фильтров. На все оптические поверхности нанесено просветление UMC исключающее блики и засветки и обеспечивающее правильную цветопередачу
Объектив SAMYANG MF 21mm T1.5 ED AS UMC CS CINE FUJI X - стоимость товара 25230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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