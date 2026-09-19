Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365843
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х7
Вес, г.
900
Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-4х24 RG загонник
Veber Black Russian 1-4х24 RG – классический прицел-загонник, обеспечивающий максимально возможное поле зрения для стрельбы навскидку по движущимся целям. Минимальное увеличение в пределах 1–1.1х позволяет целиться двумя глазами как при применении коллиматора. Изменяемая до 4х кратность дает возможность быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, использовать этот прицел для охоты с подхода и для спортивной стрельбы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Veber Black Russian 1-4х24 RG – классический прицел-загонник, обеспечивающий максимально возможное поле зрения для стрельбы навскидку по движущимся целям. Минимальное увеличение в пределах 1–1.1х позволяет целиться двумя глазами как при применении коллиматора. Изменяемая до 4х кратность дает возможность быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, использовать этот прицел для охоты с подхода и для спортивной стрельбы.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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