Прицел оптический FALKE JAGD 1-6x24
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615647
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Электропитание / Батарея
CR2032
Размеры в упаковке, см
38х11х9
Вес, г.
900
Описание товара Прицел оптический FALKE JAGD 1-6x24
Кратность увеличения 1-6. Диаметр объектива, мм 48. Диаметр объектива 24 мм. Количество прицельных марок 1. Цвет прицельной марки черный/красный. Диапазон юситровки по вертикали 3,5м.на 100м.Диапазон юстировки по горизонтали 3,5 м. на 100м. Дистанция наблюдения без параллактических искажений 91м. Источник питания CR 2032 (3В), 1ш. Водонепроницаемость.Тип крепления под кольца 30мм. Длина 276мм. Вес 510г.
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Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
100-88 мм
Электропитание / Батарея
CR2032
Кратность увеличения 1-6. Диаметр объектива, мм 48. Диаметр объектива 24 мм. Количество прицельных марок 1. Цвет прицельной марки черный/красный. Диапазон юситровки по вертикали 3,5м.на 100м.Диапазон юстировки по горизонтали 3,5 м. на 100м. Дистанция наблюдения без параллактических искажений 91м. Источник питания CR 2032 (3В), 1ш. Водонепроницаемость.Тип крепления под кольца 30мм. Длина 276мм. Вес 510г.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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