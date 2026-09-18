Прицел оптический Veber Wolf 1-4x24 GB DnD Загонник
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Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
30
Удаление выходного зрачка, мм
105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332528
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
30
Удаление выходного зрачка, мм
105 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Масса (без батареи), кг
0.53
Размеры в упаковке, см
34х10х8
Вес, г.
900
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-4x24 GB DnD Загонник
Прицел VEBER ПО 1–4?24 WOLF предназначен для загонных охот. Прицелы с увеличением от 1х (ровно) обычно дороже своих «одноклассников», где увеличение начинается от 1,1х или 1,25х. Технологически невероятно сложно обеспечить увеличение 1х, и когда прицеливание осуществляется двумя глазами (как с коллиматорным прицелом), малейшее отклонение от 1х сразу чувствуется. Конечно, и увеличение 1,25х тоже не критично, просто легкий дискомфорт — левый и правый глаза видят картинку с чуть-чуть разным увеличением. Но для перфекциониста это не «комильфо».
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
30
Удаление выходного зрачка, мм
105 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Масса (без батареи), кг
0.53
Прицел VEBER ПО 1–4?24 WOLF предназначен для загонных охот. Прицелы с увеличением от 1х (ровно) обычно дороже своих «одноклассников», где увеличение начинается от 1,1х или 1,25х. Технологически невероятно сложно обеспечить увеличение 1х, и когда прицеливание осуществляется двумя глазами (как с коллиматорным прицелом), малейшее отклонение от 1х сразу чувствуется. Конечно, и увеличение 1,25х тоже не критично, просто легкий дискомфорт — левый и правый глаза видят картинку с чуть-чуть разным увеличением. Но для перфекциониста это не «комильфо».
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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