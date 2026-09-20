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Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG

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Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 1
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 2
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 3
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 7
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 8
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 9
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 10
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 11
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 12
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Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 14
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 15
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 16
Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
85-100 мм
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 7
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 8
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 9
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 10
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 11
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 12
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 13
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 14
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 15
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 16
  • Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496773
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
85-100 мм
Размеры в упаковке, см
46х11х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG

Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG

Видеообзор Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG
 

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
85-100 мм
Описание

Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG

Видеообзор Прицел оптический Veber Black Russian 4-16x56 SF iRG
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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