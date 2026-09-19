Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB
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Характеристики
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%13 200 руб. 17 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 356700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Электропитание / Батарея
1хААА
Длина, мм
163
Масса (без батареи), кг
0.54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х8
Вес, г.
600
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB
Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB — компактный призматический прицел, разработанный для быстрой и точной стрельбы на ближних и средних дистанциях. Модель объединяет в себе широкое поле зрения коллиматора и точность оптического прицела с постоянным 5-кратным увеличением.Благодаря высокой стойкости к отдаче, прицел эффективно работает на крупнокалиберном огнестрельном оружии (до 7000 Дж), гладкоствольных ружьях (до 4000 Дж) и PCP-пневматике.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Электропитание / Батарея
1хААА
Длина, мм
163
Масса (без батареи), кг
0.54
Страна производитель
Китай
Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB — компактный призматический прицел, разработанный для быстрой и точной стрельбы на ближних и средних дистанциях. Модель объединяет в себе широкое поле зрения коллиматора и точность оптического прицела с постоянным 5-кратным увеличением.Благодаря высокой стойкости к отдаче, прицел эффективно работает на крупнокалиберном огнестрельном оружии (до 7000 Дж), гладкоствольных ружьях (до 4000 Дж) и PCP-пневматике.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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