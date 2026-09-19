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Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB

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Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
13 200 руб.  17 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 356700
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Электропитание / Батарея
1хААА
Длина, мм
163
Масса (без батареи), кг
0.54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х8
Вес, г.
600

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB

Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB — компактный призматический прицел, разработанный для быстрой и точной стрельбы на ближних и средних дистанциях. Модель объединяет в себе широкое поле зрения коллиматора и точность оптического прицела с постоянным 5-кратным увеличением.Благодаря высокой стойкости к отдаче, прицел эффективно работает на крупнокалиберном огнестрельном оружии (до 7000 Дж), гладкоствольных ружьях (до 4000 Дж) и PCP-пневматике.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
40
Удаление выходного зрачка, мм
70 мм
Посадочный диаметр, мм
40 мм
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Электропитание / Батарея
1хААА
Длина, мм
163
Масса (без батареи), кг
0.54
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Wolf Prismatic 5х40 RGB — компактный призматический прицел, разработанный для быстрой и точной стрельбы на ближних и средних дистанциях. Модель объединяет в себе широкое поле зрения коллиматора и точность оптического прицела с постоянным 5-кратным увеличением.Благодаря высокой стойкости к отдаче, прицел эффективно работает на крупнокалиберном огнестрельном оружии (до 7000 Дж), гладкоствольных ружьях (до 4000 Дж) и PCP-пневматике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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