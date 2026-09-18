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Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
86 - 120 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332529
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
86 - 120 мм
Размер окуляра, мм
34
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
100
Электропитание / Батарея
CR2034
Длина, мм
290
Масса (без батареи), кг
0.745
Размеры в упаковке, см
34х11х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник

Прицельная сетка вытравлена на стекле и расположена во 2 фокальной плоскости окуляра. При изменении кратности прицела размер сетки в поле зрения не меняется. Мощная спиральная пружина надежно удерживает внутренний блок оборачивающей системы, сохраняя стабильное положение прицельной сетки после выстрела. Центральный элемент сетки подсвечивается. Выбрать цвет метки – синий или зеленый и настроить яркость подсветки можно с помощью барабанного регулятора. Кольцо диоптрийной поправки на окуляре позволяет стрелку индивидуально настроить изображение прицельной сетки. Кратность прицела регулируется кольцом перед окуляром. Регулятор снабжен выступом, позволяющим стрелку настраивать изображение, не снимая перчатки. Большие тактические барабаны диаметром 4 см удобны для ввода поправок при пристрелке прицела. Щелчки барабанов четкие, но негромкие. Шкалы отградуированы в миллирадианах. Цена деления – 0,1 mrad (примерно 1 см на дистанции 100 м). Светопропускание прицела ? 92% благодаря многослойному просветляющему покрытию всех оптических элементов. Это позволяет охотиться с Veber Wolf II 1-10х26 GB FD даже в густых сумерках. Откидные крышки с магнитными фиксаторами защищают линзы. Крышки на пружинах легко открываются одним движением пальца. Крышку на окуляре можно вывинтить и заменить наглазником (в комплект не входит), чтобы оградить глаз от избыточного света и сделать стрельбу навскидку более эффективной. Азотонаполненный корпус из анодированного алюминия надежно защищает оптические элементы от механических повреждений, от воздействия пыли и влаги, позволяет использовать прицел в неблагоприятных условиях. Батарейный отсек защищен от влаги плотно завинчивающейся крышкой с резиновой прокладкой. Кольца из авиационного алюминия фиксируются на прицеле четырьмя стальными винтами. Кольца имеют стопор, предотвращающий смещение прицела вдоль планки Weaver.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf II 1-10х26 GB FD Загонник




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
86 - 120 мм
Размер окуляра, мм
34
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
100
Электропитание / Батарея
CR2034
Длина, мм
290
Развернуть
Масса (без батареи), кг
0.745
Описание
Прицельная сетка вытравлена на стекле и расположена во 2 фокальной плоскости окуляра. При изменении кратности прицела размер сетки в поле зрения не меняется. Мощная спиральная пружина надежно удерживает внутренний блок оборачивающей системы, сохраняя стабильное положение прицельной сетки после выстрела. Центральный элемент сетки подсвечивается. Выбрать цвет метки – синий или зеленый и настроить яркость подсветки можно с помощью барабанного регулятора. Кольцо диоптрийной поправки на окуляре позволяет стрелку индивидуально настроить изображение прицельной сетки. Кратность прицела регулируется кольцом перед окуляром. Регулятор снабжен выступом, позволяющим стрелку настраивать изображение, не снимая перчатки. Большие тактические барабаны диаметром 4 см удобны для ввода поправок при пристрелке прицела. Щелчки барабанов четкие, но негромкие. Шкалы отградуированы в миллирадианах. Цена деления – 0,1 mrad (примерно 1 см на дистанции 100 м). Светопропускание прицела ? 92% благодаря многослойному просветляющему покрытию всех оптических элементов. Это позволяет охотиться с Veber Wolf II 1-10х26 GB FD даже в густых сумерках. Откидные крышки с магнитными фиксаторами защищают линзы. Крышки на пружинах легко открываются одним движением пальца. Крышку на окуляре можно вывинтить и заменить наглазником (в комплект не входит), чтобы оградить глаз от избыточного света и сделать стрельбу навскидку более эффективной. Азотонаполненный корпус из анодированного алюминия надежно защищает оптические элементы от механических повреждений, от воздействия пыли и влаги, позволяет использовать прицел в неблагоприятных условиях. Батарейный отсек защищен от влаги плотно завинчивающейся крышкой с резиновой прокладкой. Кольца из авиационного алюминия фиксируются на прицеле четырьмя стальными винтами. Кольца имеют стопор, предотвращающий смещение прицела вдоль планки Weaver.
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Доставка
Отзывы


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