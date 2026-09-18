Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 - 88 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332530
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1
Универсальный оптический прицел с плавной регулировкой кратности. Диаметр объектива 50 мм. Кратность регулируется в диапазоне от 3х до 15х. Прицел Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 можно использовать в сложных погодных условиях, поскольку он защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP67. Конструкция прибора позволяет использовать прицел на огнестрельном оружии с дульной энергией до 7000 Дж. Подсветка прицельной марки зеленого цвета имеет 11 ступеней яркости. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием.Идеальная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Сложный 6-ти линзовый окуляр прицела обеспечивает широкое поле зрения, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку.
Универсальный оптический прицел с плавной регулировкой кратности. Диаметр объектива 50 мм. Кратность регулируется в диапазоне от 3х до 15х. Прицел Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 можно использовать в сложных погодных условиях, поскольку он защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP67. Конструкция прибора позволяет использовать прицел на огнестрельном оружии с дульной энергией до 7000 Дж. Подсветка прицельной марки зеленого цвета имеет 11 ступеней яркости. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием.Идеальная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Сложный 6-ти линзовый окуляр прицела обеспечивает широкое поле зрения, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку.
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1